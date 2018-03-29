Эр-Рияд призвал подданных в Британии к осторожности

ДОХА, 29 мар — РИА Новости. Посольство Саудовской Аравии в Лондоне предупредило саудовских подданных в Великобритании о необходимости соблюдать осторожность после получения антиисламских листовок.

"Посольство Хранителя двух святынь в Соединенном Королевстве хотело бы заверить подданных, что оно находится на связи с британскими властями по поводу содержания распространяемых оскорбительных листовок", — говорится в сообщении, размещенном в микроблоге посольства в социальной сети Twitter.

Дипмиссия заверила, что "британские власти очень серьезно относятся к преступлениям на почве религиозной ненависти и призывают всех, кто стал жертвой таких преступлений, связываться с местной полицией".

Посольство обратило внимание саудовских подданных в Великобритании на необходимость следовать инструкциям британских властей и проявлять осторожность.