Эр-Рияд призвал подданных в Британии к осторожности

ДОХА, 29 мар — РИА Новости. Посольство Саудовской Аравии в Лондоне предупредило саудовских подданных в Великобритании о необходимости соблюдать осторожность после получения антиисламских листовок.
Дипмиссия заверила, что "британские власти очень серьезно относятся к преступлениям на почве религиозной ненависти и призывают всех, кто стал жертвой таких преступлений, связываться с местной полицией".
Посольство обратило внимание саудовских подданных в Великобритании на необходимость следовать инструкциям британских властей и проявлять осторожность.