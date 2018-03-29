ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Полиция Вашингтона настаивает на своих выводах о том, что смерть экс-министра печати России Михаила Лесина была несчастным случаем, заявил РИА Новости представитель полиции в четверг.

Ранее ряд СМИ сообщил, что британский эксперт Кристофер Стил подготовил доклад, в котором говорится о причастности России к смерти Лесина. Бывший российский чиновник скончался в Вашингтоне в ноябре 2015 года. Дело его смерти уже закрыто, следователи пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае. Представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что сообщения о "российском следе" в деле о смерти Лесина — спекуляции, и если у США есть новые данные о смерти российского гражданина, они должны их предоставить России.

"Управление полиции и офис федерального прокурора по округу Колумбия настаивают на исходном выводе о том, что смерть господина Лесина не была убийством", — ответил официальный представитель полиции на запрос РИА Новости.

Управление полиции и офис федерального прокурора по округу Колумбия при поддержке ФБР ранее провели подробное расследование смерти Лесина, говорится в заключении офиса федерального прокурора. В результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти Лесина с "неопределенной" на "несчастный случай", дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление.

По данным ведомства, было установлено, что 57-летний Лесин вошел в свой номер в отеле Dupont Circle в последний раз около 10.48 в среду, 4 ноября 2015 года, после нескольких дней чрезмерного употребления алкоголя.