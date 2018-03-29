Чиновник администрации Януковича требует опровергнуть заявление о госизмене

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Занимавший во времена Виктора Януковича пост заместителя главы его администрации Андрей Портнов заявил, что подал иск в суд с требованием признать недостоверной и опровергнуть информацию Службы безопасности Украины о совершении им государственной измены.
"Сегодня (в четверг — ред) подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Требую признать недостоверной и опровергнуть распространённую обо мне информацию о якобы государственной измене", — написал Портнов на своей странице в Facebook. По его словам, подозрение о совершении преступления ему до сих пор не предъявлено.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко. Против Януковича и других бывших чиновников были заведены уголовные дела.