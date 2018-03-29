Чиновник администрации Януковича требует опровергнуть заявление о госизмене

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Занимавший во времена Виктора Януковича пост заместителя главы его администрации Андрей Портнов заявил, что подал иск в суд с требованием признать недостоверной и опровергнуть информацию Службы безопасности Украины о совершении им государственной измены.

Ранее в понедельник депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Андрей Левус сообщил, что Служба безопасности Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" против Портнова. Фракция "Оппозиционный блок" в украинском парламенте считает, что дело против Портнова сфабриковано и политически мотивировано.

"Сегодня (в четверг — ред) подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Требую признать недостоверной и опровергнуть распространённую обо мне информацию о якобы государственной измене", — написал Портнов на своей странице в Facebook. По его словам, подозрение о совершении преступления ему до сих пор не предъявлено.

В мае 2014 года прокуратура Киева завела уголовное дело против Портнова, который, по утверждению ведомства, в 2010 году незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, используя свое служебное положение, а также завладел средствами университета. Портнов тогда был объявлен в розыск. В конце октября 2015 года Портнов выиграл дело в суде ЕС и добился снятия с себя санкций. Позже Печерский районный суд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко. Против Януковича и других бывших чиновников были заведены уголовные дела.