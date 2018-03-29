В Тернопольской области проведут проверку из-за танцев под песню Газманова

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Руководство полиции Тернопольской области назначило служебную проверку в связи с инцидентом в одном из развлекательных заведений города, где несколько правоохранителей танцевали под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры", заявил в четверг представитель полиции Сергей Крет.

Ранее украинский телеканал ZIK со ссылкой на начальника управления полиции Тернопольской области сообщил, что правоохранители, которые танцевали под песню запрещенного в городе российского певца Олега Газманова "Офицеры", будут отправлены в зону военной операции в Донбассе.

По словам Крета, этот инцидент спровоцировала одна из посетительниц развлекательного заведения, которая заказала песню у музыкантов, а после сняла и обнародовала видео.

"Это была спровоцирована ситуация. Назначена служебная проверка. Но люди имеют право отдохнуть. Служебное расследование покажет… были какие-то нарушения норм поведения, или это признают моральным нарушением", — цитирует Крета сайт телеканала "Громадське".

Комментируя информацию о том, что в наказание полицейские поедут в район проведения военной операции, представитель полиции отметил, что сейчас полицейский отряд не ездит в Донбасс. "Не мы решаем, кто едет в Донбасс, а центр АТО (штаб военной операции в Донбассе). У нас там есть батальон "Тернополь", который ездит на ротацию. Полицейский отряд не ездит", — добавил представитель полиции.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Данный список постоянно пополняется новыми фамилиями.