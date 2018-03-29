В Киеве улицу Маршала Жукова хотят переименовать в улицу Кубанской Украины

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Улицу Маршала Жукова в Деснянском районе Киева намерены переименовать в улицу Кубанской Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Киевского горсовета.

В тексте сообщения указывается, что подобное решение поможет восстановлению исторической памяти о государственном образовании на Кубани — Кубанской Украине.

Решение об изменении названия утвердила комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Для переименования улицы необходимо рассмотреть это решение на пленарном заседании Киевского горсовета.

В феврале министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя строительство моста через Керченский пролив, заявил, что "этот мост будет удобным соединением украинского Крыма и украинской Кубани".

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".