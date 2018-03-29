Президент Сербии расписался в книге соболезнований в российском посольстве

Мемориал из цветов и воздушных шаров в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

Мемориал из цветов и воздушных шаров в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

БЕЛГРАД, 29 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич расписался в четверг в книге соболезнований в посольстве России в Сербии, открытой в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.

Книга соболезнований открыта с 11.00 (12.00 мск) до 15.00 (16.00 мск) два дня, в среду и четверг, в здании посольства Российской Федерации в Белграде. Граждане Сербии и живущие в стране россияне, а также граждане других государств несут к зданию посольства детские игрушки, цветы, зажигают свечи в память о погибших в Кемерово и пишут в книге соболезнований.

На подворье Русской православной церкви в Сербии в церкви Святой Троицы в центре Белграда в среду прошла панихида по жертвам пожара.

Президент Сербии Александр Вучич оставил запись в книге соболезнований в посольстве РФ. @avucic #Кемерово pic.twitter.com/0BpGPJvCmB — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 29 марта 2018 г.

"От имени Республики Сербии и лично от своего имени выражаю соболезнования президенту (России Владимиру) Путину, братскому российскому народу и семьям жертв ужасной трагедии в Кемерово. Сербский народ оплакивает жертвы, среди которых много детей, также как и российский народ. Эта ужасная весть потрясла и взволновала не только Россию, но и Сербию, потому что сербский народ ощущает боль и горе российского народа как свои", — отметил Вучич.

"Уверен, что мы и в будущем будем вместе разделять добро и зло. Надеюсь, что таких трагедий не будет, но россияне всегда могут рассчитывать на сербскую поддержку, так же как и мы, сербы, знаем, что Россия, которой руководит Владимир Владимирович, всегда будет на стороне Сербии. Господи, прости, пусть будет легкой земля всем погибшим в Кемерово", — написал сербский лидер в книге соболезнований. Он также возложил цветы у здания посольства России.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.