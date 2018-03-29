Экс-депутат Рады Хмара попросил суд передать ему Савченко на поруки

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Советский диссидент, экс-депутат Верховной рады Украины Степан Хмара ходатайствует перед апелляционным судом Киева передать ему на поруки депутата Рады Надежду Савченко, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в четверг апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляции на арест Савченко. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Позднее адвокаты Савченко подали апелляцию на ее арест.

"Герой Украины, депутат Верховной рады Украины многих созывов, узник совести Степан Хмара подготовил заявление о том, что он хочет взять Савченко на поруки", — заявил адвокат Савченко Дмитрий Бугай в ходе судебного заседания в четверг. Суд удовлетворил требование защиты приобщить данное ходатайство к материалам дела.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.