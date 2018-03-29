Лондон уходит от общения с посольством по "делу Скрипаля", заявили в МИД

Британские военные в городе Гиллингем во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Британские военные в городе Гиллингем во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Лондон намеренно уходит от контактов с российским посольством в Британии по "делу Скрипаля", никаких данных о состоянии российских граждан нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Британская сторона намеренно уходила от любых контактов с российским посольством: письменно, устно, телефонные разговоры. Ни один из этих ресурсов, который был практически моментально задействован российским посольством в Лондоне не принес никаких результатов для того чтобы получить хоть что-то, хотя бы какие-то базовые данные относительно происшествия", — заявила Захарова.

"Ведь даже дату, время происшествия, количество вовлеченных в это происшествие людей, степень того настолько они пострадали и их самочувствие — вот даже эти базовые вещи мы вынуждены узнавать из СМИ", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.