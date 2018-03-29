Савченко потребовала отвода судей, рассматривающих апелляцию на ее арест

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко потребовала отвода коллегии судей апелляционного суда Киева, рассматривающих апелляцию на ее арест.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Позднее адвокаты Савченко подали апелляцию на ее арест.
"Я заявляю отвод суду", — сказала Савченко на заседании суда в четверг.
Она заявила о том, что выражает недоверие составу суда после того, как суд отказал в удовлетворении ее заявления об отводе прокурора Александра Климовича, который, по словам Савченко, "нарушая презумпцию невиновности назвал ее виновной в совершении теракта".
"Как можно доверять такому суду, который не видит факты… смотрит в Уголовный процессуальный кодекс и говорит, что там нет той статьи, по которой прокурор нарушил свою прокурорскую этику и может дальше выполнять обвинения в суде. Я не доверяю такому суду, который принимает решение, которе выгодно прокуратуре", — сказала Савченко.
Коллегия судей удалилась в совещательную комнату для принятия решение по заявлению Савченко.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.