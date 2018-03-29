В ЛНР заявили о работе группы грузинских наемников у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (273)

ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики получило информацию о группе грузинских наемников у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.

"По данным источника, грузинские наемники… численностью 6 человек были размещены в Станице Луганской для проведения разведывательно-подрывной деятельности вдоль линии соприкосновения", — сообщили в пресс-службе.

По данным МГБ, украинские силовики ранее планировали забросить наемников для работы в "серой зоне" у линии соприкосновения.

В пресс-службе уточнили, что в МГБ установили личности грузинских наемников, входящих в состав диверсионной группы, и возбудили против них уголовное дело по статье УК "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".