В МИД рассказали, почему США обвиняют Россию в поставках оружия талибам*

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США, обвиняя Россию или Иран в поставках оружия талибам, пытаются скрыть свои неудачи в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

В Ташкенте во вторник состоялась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"Соединенные Штаты неоднократно обвиняют Россию в поставках оружия талибам… Это, с американской точки зрения, наверное, прекрасное оправдание собственных неудач в Афганистане. Не только Россию обвиняют — Иран, Пакистан. Есть виноватые назначенные, как в других делах. Заранее, без суда и следствия", — сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.