МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Лидеры РФ, ФРГ, Франции и Украины призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле "всех на всех", говорится в заявлении президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко.

"На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 года они призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле "всех на всех", — следует из текста заявления.