Переговоры о мире на Украине в 2018 году (56)

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Лидеры стран Нормандского формата подтверждают приверженность осуществлению Минских договоренностей, говорится в заявлении президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко.

"Лидеры стран "Нормандского формата" вновь подтверждают свою приверженность осуществлению Минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы). Они рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы", — цитирует заявление пресс-служба Кремля.