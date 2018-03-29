Глава ДНР выразил надежду на соблюдение Киевом "пасхального" перемирия

ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко выразил надежду, что "пасхальное" перемирие в Донбассе украинскими силовиками будет соблюдаться.

Ранее контактная группа согласовала режим прекращения к пасхальным праздникам с 30 марта.

"Надежда всегда умирает последней. Надежда (что "пасхальное" перемирие будет соблюдаться — ред.) есть, но то, что творится на линии фронта… Вчера сильнейшее обострение на юге было. Украина находится в какой-то истерии. Надеюсь, что будет соблюдаться", — заявил Захарченко.

Сейчас в регионе действует "весеннее" перемирие, вступившее в силу 5 марта. Накануне в оперативном командовании ДНР заявляли, что обстановка у линии соприкосновения в Донбассе обострилась.