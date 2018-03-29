В МИД России назвали условие для исключения талибов* из санкционного списка

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Москва не против исключить талибов* из санкционного списка, в том числе в Совете безопасности ООН, но как только они перейдут к диалогу с Кабулом, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

В Ташкенте во вторник состоялась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"Мы не против делистинга — исключения из (санкционных) списков талибов* тогда, когда они не только заявят о готовности к прямым переговорам с афганским правительством, но и начнут реальные переговоры", — сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России