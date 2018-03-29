В Крыму назвали освобождение задержанного на Украине судна делом чести

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Освобождение крымских моряков, которые фактически оказались в плену у украинских пограничников, является делом чести, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Освобождение крымских моряков из украинского плена — это дело чести. Задача номер один — это возвращение российских моряков на территорию полуострова", — сказал Бальбек.
По его словам, крымчане на территории Украины находятся в варварских условиях.
"Нашим соотечественникам в лучших украинских традициях отрезан доступ к воде, продовольствию и энергоресурсам. Это не задержание, а месть украинских властей за выбор крымчан в 2014 году. Для освобождения моряков, думаю, стоит привлечь и международные правозащитные организации, и хотя веры им особой нет, это показатель нашей готовности вызволить россиян из плена", — сказал депутат.
Судно "Норд" находится в украинском Бердянске на автономном снабжении. На запрос капитана о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи украинская сторона разъяснений не дала. Членам экипажа запрещено покидать судно. Им вменяется отсутствие украинских документов, удостоверяющих личность, а также разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск.
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