В Крыму назвали освобождение задержанного на Украине судна делом чести

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Освобождение крымских моряков, которые фактически оказались в плену у украинских пограничников, является делом чести, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море. На борту находилось 10 членов экипажа. Все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа. При этом крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

"Освобождение крымских моряков из украинского плена — это дело чести. Задача номер один — это возвращение российских моряков на территорию полуострова", — сказал Бальбек.

По его словам, крымчане на территории Украины находятся в варварских условиях.

"Нашим соотечественникам в лучших украинских традициях отрезан доступ к воде, продовольствию и энергоресурсам. Это не задержание, а месть украинских властей за выбор крымчан в 2014 году. Для освобождения моряков, думаю, стоит привлечь и международные правозащитные организации, и хотя веры им особой нет, это показатель нашей готовности вызволить россиян из плена", — сказал депутат.

Судно "Норд" находится в украинском Бердянске на автономном снабжении. На запрос капитана о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи украинская сторона разъяснений не дала. Членам экипажа запрещено покидать судно. Им вменяется отсутствие украинских документов, удостоверяющих личность, а также разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск.

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