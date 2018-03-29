МККК отправил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (263)

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила девять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасс, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовало девять грузовиков от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, стройматериалы, гигиенические наборы и медтовары весом 118 тонн", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.