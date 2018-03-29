В Италии арестовали пять человек, связанных с террористом Амри

РИМ, 29 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Пять человек, связанных с берлинским террористом Анисом Амри, арестованы в Италии, сообщает в четверг итальянская полиция.

По словам правоохранителей, они представляют собой "сеть контактов", с которыми связывался тунисец, на грузовике протаранивший толпу на ярмарке в декабре 2016 года.

Один из арестованных должен был помочь Амри обзавестись поддельными документами и скрыться с территории Италии, отмечает полиция.

Операция с арестами и обысками прошла в Риме и его окрестностях, а также на юге страны в Неаполе, Матере и Казерте.

В декабре 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый, 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в России и других странах террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*).

Это не первая операция, которые итальянские правоохранители проводят в рамках борьбы с террористической угрозой за текущую неделю. В среду в Турине был арестован итальянец марокканского происхождения. 23-летний молодой человек обвиняется в исламистской пропаганде и участии в "Исламском государстве"*. По версии следствия, он изучал возможность совершения теракта с использованием грузовика. Во вторник итальянец египетского происхождения арестован на юге страны в Фодже по подозрению в участии в ИГ*. Помимо исламистской пропаганды, он преподавал религию детям в исламском центре, призывая их к убийствам по имя джихада.

*Террористическая организация, запрещенная в России