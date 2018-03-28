Президент Эстонии подарила Елизавете II баночку меда

ТАЛЛИН, 28 мар — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду встретилась в Лондоне с королевой Великобритании Елизаветой II и подарила ей баночку меда, собранного из улья, стоявшего в саду президентского дворца в Таллине, сообщила канцелярия главы эстонского государства.
В ходе встречи главы государств вспомнили общие эпизоды из истории своих стран, а также подчеркнули, что на протяжении столетия государства связывают добрые отношения.
"Великобритания была очень сильным сторонником нашей государственной независимости в течение всего периода оккупации Эстонии. И сегодня страна остается нашим ближайшим союзником", — подчеркнула Кальюлайд после встречи.
Президент Эстонии подарила королеве баночку меда, собранного летом прошлого года из улья, стоявшего в розовом саду президентского дворца в таллинском парке Кадриорг.
Президент Эстонии также примет участие в бизнес-семинаре, организованном эстонской торгово-промышленной палатой, и выступит с публичными лекциями в вузах Лондона.
Today The Queen received the President of Estonia, Kersti Kaljulaid, during a private audience at Windsor Castle. pic.twitter.com/cHNJMnWGYI— The Royal Family (@RoyalFamily) 28 марта 2018 г.