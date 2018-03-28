В МИД раскритиковали резолюцию СПЧ ООН по Грузии

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Принятая Советом по правам человека (СПЧ) ООН резолюция "О сотрудничестве с Грузией" подорвала атмосферу диалога по Закавказью в Женеве, заявил МИД РФ.

Консультации состоялись 27-28 марта в Женеве. Резолюция СПЧ ООН затрагивает, среди прочего, гуманитарную ситуацию в Абхазии и Южной Осетии.

"Дискуссию в гуманитарной группе омрачила принятая накануне резолюция Совета ООН по правам человека "О сотрудничестве с Грузией", в которую по инициативе Тбилиси были включены требования доступа на территорию Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, этот технический по сути документ превращен, подобно ежегодной резолюции ГА ООН по беженцам, в пропагандистский инструмент, подрывающий атмосферу диалога в Женеве", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Следующая встреча в Женеве по Закавказью состоится в июне, отмечается в заявлении.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. К настоящему времени это единственная площадка для диалога представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. В рамках Женевских дискуссий на данный момент поддерживается и диалог между Россией и Грузией, у которых нет дипломатических отношений.

Обсуждение документа продолжается несколько лет. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.