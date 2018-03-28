Белый дом не обсуждает возможность помилования Флинна и Манафорта

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила журналистам на брифинге, что Белый дом не обсуждает возможность помилования экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна и бывшего руководителя предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

"Нет дискуссий или рассмотрения этого вопроса в Белом доме", — сказала она.

Ранее газета New York Times сообщила, что адвокат американского президента поднял вопрос возможного помилования Трампом Флинна и Манафорта в прошлом году.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Спецпрокурор Роберт Мюллер пока что выдвинул обвинения против Манафорта и Рика Гейтса в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины. Также обвинения в даче ложных показаний выдвинуты против экс-помощника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-советника штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. В обвинительных заключениях нет данных о "российском вмешательстве" или "сговоре Трампа с Россией".