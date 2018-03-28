Климкин огорчен попытками "манипулировать" его словами о введении латиницы

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что кириллица является национальной ценностью Украины, он огорчен попытками манипулировать его предложением подискутировать о введении латиницы наряду с кириллицей.

Климкин ранее предложил подискутировать на предмет возможного введения на Украине латиницы параллельно с кириллицей. Партия "Наш край" заявила, что заявление главы МИД расколет украинцев на вражеские лагеря, и призвала руководство страны дать политическую и юридическую оценку этому заявлению. Лидер украинской партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко также раскритиковал такую инициативу.

"Болею, сижу дома и читаю многочисленные комментарии относительно моего поста о введении латиницы. Есть много интересных мыслей, неожиданных аргументов и поворотов логики… По сути дискуссии: меня огорчает, что в нашем обществе набрали обороты силы, которые приглашение к дискуссии воспринимают как выражение позиции и манипулируют этим. Я предложил обсудить идею польского журналиста Земовита Щерека ввести латиницу. Сам я убежден, что кириллица — это наша национальная ценность", — написал Климкин на своей странице в Facebook в среду.