Эстония запретила въезд депутату Госдумы

ТАЛЛИН, 28 мар — РИА Новости. МВД Эстонии запретило въезд в страну депутату Госдумы РФ Константину Затулину, посольство России в Таллине рассматривает это решение как откровенно недружественный акт, сообщило в среду российское диппредставительство.

"Посольство рассматривает принятое эстонской стороной решение как откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям и способный самым негативным образом отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства, в пользу чего неоднократно высказывалось руководство Российской Федерации", — говорится в заявлении посольства РФ.

По информации российского посольства, Затулин намеревался прибыть в Эстонию 29 марта для проведения встреч с проживающими в Таллине и Нарве российскими соотечественниками. Он был избран в Госдуму в сентябре 2016 года в том числе и проживающими на северо-востоке Эстонии гражданами РФ.

"Встречи со своими избирателями являются прямой обязанностью депутата, что и планировал сделать Затулин", — отмечает посольство.