Премьер Нидерландов прокомментировал встречу лидеров КНДР и Китая

ООН, 28 мар — РИА Новости. Нидерланды рассчитывают, что прошедшая встреча лидеров КНДР и Китая поможет снять напряженность на Корейском полуострове. Об этом премьер-министр страны Марк Рютте заявил журналистам в среду.

"Мы надеемся, что это поможет шаг за шагом процессу деэскалации напряженности на полуострове. Мы позитивно смотрим на эту встречу и надеемся, что она поможет в деэскалации напряженности", — сказал Рютте, который принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Нидерланды в текущем месяце являются страной-председателем в Совете, а также до конца этого года возглавляют санкционный комитет СБ по КНДР.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.