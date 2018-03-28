Карасин о деле Савченко: на Украине законы интерпретируются по-своему

ЖЕНЕВА, 28 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, комментируя дело депутата Рады Надежды Савченко, что "Украина является суверенным государством, там законы интерпретируются по-своему".

"Мы по-человечески ей соболезнуем из-тяжелых испытаний, которые выпали на долю этой женщины. Но Украина — самостоятельно государство. То, что там свои законы интерпретируются по-своему — это хорошо известный фактор. Не только для нас, но и для мировой общественности", — сказал Карасин.

На прошлой неделе суд арестовал Савченко на два месяца. Во время заседания она объявила голодовку. Защита уже подала апелляционную жалобу на арест, ее рассмотрят в суде 29 марта.

Савченко обвиняют в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале Киева. По словам генпрокурора Юрия Луценко, у следствия есть доказательства того, что она намеревалась уничтожить боевыми гранатами две ложи Рады, а из автоматов расстреливать тех, кто выживет.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.