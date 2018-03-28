Центр госязыка Латвии будет согласовывать названия географических объектов

РИГА, 28 мар – РИА Новости. Кабинет министров Латвии поддержал предложение министерства юстиции о необходимости согласовывать каждое новое название географического объекта с Центром государственного языка, сообщил министр юстиции Дзинтарс Расначс.
"Кабинет министров поддержал предложение министерства юстиции о согласовании каждого нового названия географического объекта Латвии с Центром государственного языка", — сказано на сайте министерства юстиции Латвии.
Утверждается, что цель законопроекта – обеспечить сохранность культурного наследия латышской нации, а также способствовать корректному использованию собственных имен в соответствии с нормами латышского языка и его культурно-историческими традициями.