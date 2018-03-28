В Киеве радикалы пикетируют офис телеканала ZIK

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. В Киеве радикалы из националистической организации "Братство" пришли с пикетом к зданию телеканала ZIK, они намерены блокировать телеканал, сообщает издание "Страна.ua".

Националисты протестуют против возможной продажи телеканала лидеру движения "Украинский выбор — право народа" Виктору Медведчуку.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал полицию привлечь радикалов к ответственности.

"Это позор! В центре Киева звучат прямые угрозы журналистам… Очевидное давление и препятствование журналистской деятельности! И полиция должна такую ​​публику привлекать к реальной и ощутимой ответственности", — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Ранее телеканал ZIK заявил, что его могут захватить радикальные организации по заказу властей и администрации президента. Во вторник на сайте канала появилось сообщение, что представители общественной организации "Национальные дружины" взяли под охрану офис телеканала.

Партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) 28 января устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей "Национальных дружин", которые планируют патрулировать улицы. В организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок".

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

В российском МИД назвали "Национальную дружину" откровенно неонацистской организацией.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.