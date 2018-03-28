В Борисполе подняли флаг ОУН-УПА* наравне со знаменем Украины

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* подняли у здания горсовета Борисполя вместе с государственным флагом Украины, сообщило в среду агентство УНН.

"С сегодняшнего дня знамя будет развеваться рядом с флагами Украины, ЕС, Борисполя и Киевской области. Решение постоянного размещения рядом с государственным флагом в городе красно-черного флага УПА* ранее приняла местная власть", — говорится в сообщении агентства.

Также сообщается, что флаг ОУН-УПА* в Борисполе будет вывешиваться на зданиях бюджетных учреждений в дни праздников и памятных дат.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

"Украинская повстанческая армия"* (УПА*) была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов"* (ОУН*). УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.