В Борисполе подняли флаг ОУН-УПА* наравне со знаменем Украины

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* подняли у здания горсовета Борисполя вместе с государственным флагом Украины, сообщило в среду агентство УНН.
Также сообщается, что флаг ОУН-УПА* в Борисполе будет вывешиваться на зданиях бюджетных учреждений в дни праздников и памятных дат.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
"Украинская повстанческая армия"* (УПА*) была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов"* (ОУН*). УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.