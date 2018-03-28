Руководителя представительства компании "Аэрофлот" выслали из Латвии

РИГА, 28 мар — РИА Новости. Государственная пограничная охрана (ГПО) Латвии заявила в среду, что выслала из страны руководителя представительства российской авиакомпании ''Аэрофлот'' в Латвии Сергея Сокольникова, включенного в список лиц, пребывание которых в республике нежелательно.

"Сегодня пограничники в ходе иммиграционного контроля прибыли к гражданину России и выдворили его из страны в установленном законом об иммиграции порядке", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее МИД Латвии принял решение выдворить из страны второго секретаря посольства РФ и сотрудника компании "Аэрофлот" в связи с инцидентом в Солсбери.

В понедельник ряд стран, в том числе США, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, Литва, Латвия объявили о высылке российских дипломатов. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.