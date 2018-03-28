Евросоюз представил план повышения мобильности войск на случай кризисов

БРЮССЕЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Власти ЕС представили в среду план действий по повышению военной мобильности в рамках Евросоюза и за его пределами, направленный на повышение уровня взаимодействия для переброски сил в случае кризисных ситуаций, первые конкретные меры будут реализованы уже в ближайшие месяцы, сообщили в Еврокомиссии. План реализуется в рамках общей стратегии по созданию к 2025 году оборонного союза между странами ЕС.
"В плане действий определен ряд оперативных мер по устранению физических, процедурных или нормативных барьеров, препятствующих военной мобильности", — сообщили в пресс-службе ЕК.
По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, которая представляла в среду этот документ, "содействие военной мобильности внутри ЕС поможет быть более эффективными в предотвращении кризисов, в развертывании наших миссий и более быстром реагировании при возникновении вызовов". Такое сотрудничество предполагается вести, в том числе с участием НАТО.
Планом предусматривается выработка к середине 2018 года конкретных нормативных требований для обеспечения военной мобильности. Кроме того, к 2019 году должны быть определены задачи в сфере модернизации транспортной инфраструктуры с учетом гражданских и военных потребностей, будет составлен перечень приоритетных проектов. Также власти ЕС должны рассмотреть варианты упрощения таможенных формальностей при проведении военных операций, оценить необходимость согласования общих правил перевозки опасных грузов.
План действий представлен государствам ЕС для рассмотрения и одобрения. Первые мероприятия, как ожидается, будут осуществлены в ближайшие месяцы.
Главы государств и правительств стран Евросоюза еще в декабре поручили активизировать работу по обеспечению свободного перемещения войск и военной техники в границах Евросоюза как в рамках Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), так и в контексте сотрудничества ЕС-НАТО. PESCO позволяет совместно формировать силы и средства и проводить операции в сфере обороны и безопасности. В ноябре 23 страны ЕС, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, официально уведомили Евросоюз о намерении приступить к реализации PESCO. Позже к ним присоединились еще две страны. Не выразили желания участвовать в PESCO только Великобритания, Дания и Мальта.
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