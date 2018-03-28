В ДНР заявили об обострении ситуации у линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе обострилась, украинские силовики усилили обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило о 12 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"Обстановка на линии соприкосновения за последние сутки резко обострилась. Наблюдается усиление обстрелов со стороны украинских войск", — сказал Басурин.
"Разворотили кладбище в Зайцево. Всю ночь мины и снаряды прицельно уничтожали могилы усопших. Даже факт прибытия сегодня в Донецк заместителя СММ ОБСЕ Александра Хуга не останавливает украинских оккупантов от обстрелов наших населенных пунктов", — добавил Басурин.