В ДНР заявили об обострении ситуации у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (253)

ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе обострилась, украинские силовики усилили обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило о 12 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"Обстановка на линии соприкосновения за последние сутки резко обострилась. Наблюдается усиление обстрелов со стороны украинских войск", — сказал Басурин.

По его словам, в результате обстрелов в подконтрольных ДНР Докучаевске и поселке Зайцево повреждены три дома. Кроме того, под обстрел попало кладбище в пригороде донецкой Горловки. Огонь украинские силовики вели в том числе из артиллерии калибром 122 миллиметра.

"Разворотили кладбище в Зайцево. Всю ночь мины и снаряды прицельно уничтожали могилы усопших. Даже факт прибытия сегодня в Донецк заместителя СММ ОБСЕ Александра Хуга не останавливает украинских оккупантов от обстрелов наших населенных пунктов", — добавил Басурин.