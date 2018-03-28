Россия в четверг направит в Донбасс колонну с гуманитарной помощью

Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. МЧС России завершает формирование 75-й колонны с гуманитарной помощью, которая отправится в Донецкую и Луганскую области утром в четверг, 29 марта, сообщает министерство.

"В населенном пункте Ковалевка Ростовской области завершается работа по формированию 75-й колонны гуманитарной помощи с детскими продуктовыми наборами, учебной литературой и предметами первой необходимости", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, доставка гуманитарной помощи запланирована на 29 марта.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 февраля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в апреле 2018 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 74 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов.