Британская авиакомпания довела до слез паралимпийскую спортсменку

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники британского лоукостера easyJet отказались помогать бывшей паралимпийской спортсменке Софии Уорнер подняться на борт самолета, так как "она не выглядела парализованной".
Женщина, у которой из-за церебрального паралича плохо слушаются ноги и левая рука, проплакала весь полет, а затем написала о случившемся в социальных сетях.
I’ve not complained on twitter before. The order to publicly prove my disability incident by @easyJet yesterday was beyond devastating.😪— Sophia Warner (@SprintingSophia) 27 марта 2018 г.
"Я раньше никогда не жаловалась в Twitter. Однако приказ доказать свою инвалидность был за гранью", — заявила Уорнер.
Как сообщает Daily Mirror, представители перевозчика уже связались с пассажиркой, извинились и пообещали разобраться в ситуации.
Уорнер принимала участие в соревнованиях по легкой атлетике на Паралимпиаде в Лондоне. После Игр она получила работу телевизионного комментатора паралимпийских видов спорта.
Позже стало известно о другом инциденте с той же авиакомпанией. Парализованная британская журналистка Софи Морган пожаловалась на то, что сотрудники easyJet забыли ее в салоне самолета.
@FrankRGardner same issue at @Gatwick_Airport today. Left on board @easyJet for 40 mins. On stuck in ambulift. No apologies. Only rude staff.. pic.twitter.com/IrhngnRH6o— sophie morgan (@sophmorg) 27 марта 2018 г.
"Сегодня по прилету в аэропорт Гатвик меня оставили на борту на 40 минут. Никаких извинений. Только грубящий персонал", — написала Морган.
В комментарии к журналистке пришли представители авиакомпании, которые принесли извинения и предложили пообщаться в личных сообщениях, на что Морган ответила, что это не единичный случай и такой "сервис становится нормой".