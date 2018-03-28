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Экс-генконсул Латвии рассказала о работе с Путиным в Петербурге

12:0828.03.2018
(обновлено: 12:11 28.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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РИГА, 27 мар – РИА Новости. Бывший генеральный консул Латвии в Санкт-Петербурге Айя Страутмане назвала президента России Владимира Путина лучшим, с кем она работала в Северной столице. Также бывшая сотрудница МИД Латвии рассказала о вечерних посиделках в ее квартире и уважении Путина к творчеству Раймонда Паулса.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Как сообщает Sputnik Латвия, своими воспоминаниями Страутмане поделилась на ток-шоу Латвийского радио 4 "Александр-студия".

По словам Страутмане, которая сейчас является преподавателем по этикету, в начале 90-х, когда она стала генконсулом Латвии в Петербурге, отношения между Россией и Латвией были "еще хуже, чем сейчас", однако спустя некоторое время после приезда она смогла наладить взаимодействие и с мэром города Анатолием Собчаком, и с Владимиром Путиным.

"Хотя меня встретили как фашистку в Петербурге, не скажу, что в мэрии, но и в мэрии некоторые, потом мы стали хорошими друзьями… Но я не скажу про Собчака, конечно, и про Путина — они были слишком дипломатичны и это было — как говорится, не царское дело. (…) Но я очень благодарна Собчаку и я очень благодарна Путину, потому что они очень помогали мне", — рассказала Страутмане.

Путин, по словам экс-генконсула Латвии, был для нее самым лучшим человеком, с которым она работала в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Мы встречались не только в рамках официальных мероприятий. Мы могли и посидеть после, и поговорить, и попеть песни на моей квартире, и "Вернисаж" Раймонда Паулса — он всегда любил послушать, как мои дочки его играли и пели", — рассказала Страутмане.

Прокомментировала Страутмане и нынешнюю политическую ситуацию в России и в Евросоюзе. По ее словам, "Россия начинает жить нормально".

После сложного периода 90-х, распада СССР и необходимости фактически заново выстраивать экономику, российские власти достаточно преуспели.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"И то, что кому-то не нравится теперешняя власть — ведь это не вечно. И кому-то там надо начинать. И если бы кто-то посидел на его месте сейчас, может быть, он поступал бы так же. Может, более жестко", — считает Страутмане.

Она добавила, что, по ее мнению, действующий тандем президента Путина и премьер-министра Медведева — это сильная команда порядочных и хороших людей, помогающих возрождению России.

"Сейчас есть два человека, которые несколько лет работают в тандеме. И у них тандем получается хороший. Они уже работали в Петербурге в 90-х годах, когда он был заместителем мэра, Медведев там же работал. Это была хорошая команда, это были очень приличные, хорошие люди", — вспоминает Страутмане.

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© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
Как Запад поздравлял Путина. Фельетон-инсайд
Вместе с тем экс-генконсул критично оценила характер политики западных стран в отношении России.

"В политике так всегда бывает, когда один возрождается, а второй умирает. (…) Кто умирает? Я бы сказала, что Европа, она уже ослабла, Европа уже не та. Это видно. По всем признакам видно начало конца Евросоюза. Если даже такое уникальное, важное государство, как Великобритания, просто вышло…", — заключила Страутмане.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

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