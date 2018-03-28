Манафорт ходатайствовал о снятии с него выдвинутых Мюллером обвинений

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Экс-руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в незарегистрированной работе лоббистом и уклонении от налогов, направил ходатайство о снятии с него обвинений, выдвинутых специальным прокурором Робертом Мюллером, говорится в судебных документах.

В январе Манафорт обвинил руководство министерства юстиции США и спецпрокурора по "российскому делу" Мюллера в превышении полномочий и потребовал ограничить полномочия Мюллера.

Адвокаты Манафорта считают, что выдвинутые обвинения выходят за рамки того, что Мюллер может расследовать.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". В феврале спецпрокурор предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам, но об их связях с властями России не сообщил.