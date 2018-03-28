Ким Чен Ын: визит в КНР поможет установлению мира на Корейском полуострове

ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на то, что его первая личная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином будет способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове, а также дружбе между двумя странами говорится в сообщении китайского МИД.

Ким Чен Ын с супругой 25-28 марта совершил неофициальный визит в Китай, который до сих пор держался в секрете.

"В этот весенний день, полный счастья и надежд, я уверен, что моя первая встреча с генеральным секретарем Си Цзиньпином принесет большие плоды для дружбы между КНДР и КНР, а также будет способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове", — заявил Ким Чен Ын во время приветственного банкета, устроенного Си Цзиньпином и его супругой.

Поездка в Китай стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти.

"Тот факт, что я выбрал Китай в качестве цели своего первого зарубежного визита, является свидетельством того, как я высоко ценю дружбу между двумя странами", — приводит слова Ким Чен Ына китайский МИД.