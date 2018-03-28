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Отец охранника заявил, что его сын не отключал сигнализацию в ТЦ в Кемерово

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (553)
02:3428.03.2018
05841
© Кадр из видео СК РФРабота сотрудников СК России в сгоревших помещениях кемеровского ТЦРабота сотрудников СК России в сгоревших помещениях кемеровского ТЦ
© Кадр из видео СК РФ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отец предположительно отключившего сигнализацию в кемеровском торговом центре охранника Игорь Антюшин заявил, что систему оповещения выключили еще за неделю до трагедии, и сделал это не его сын.

День траура по погибшим в Кемерово
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В России начался траур по жертвам пожара в Кемерово

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светалана Петренко сообщала о задержании в ходе расследования пожара в кемеровском ТЦ пяти подозреваемых, в том числе сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" отключил систему оповещения.

"Сын жаловался, что сигнализация всё время срабатывала ложно. Он об этом доложил начальству, и в итоге её кто-то отключил. Это произошло ещё 18 марта. При этом сам сын отключить её не мог, поскольку даже не знал, как это делается", — сказал Антюшин в интервью телеканалу RT.

Он добавил, что когда начался пожар, его сын находился на рабочем месте перед мониторами компьютеров.

Работа следственной группы на месте трагедии в Кемерово
© Кадр из видео СК РФ
Бастрыкин рассказал, почему люди не смогли выбраться из горящего ТЦ
"Говорил, только увидел на экране, что повалил дым, побежал на четвёртый этаж. Добежал или нет, не знаю. Помимо него в смене было ещё двое сотрудников ЧОПа. Для такой огромной площади это ничтожно мало. Они ничего и не смогли бы сделать", — сказал отец охранника.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
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В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкК двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКонструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПосле пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСледственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСледователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
© Фото : МЧС РФПерейти в фотобанкПо делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСовет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
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