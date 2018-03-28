Отец охранника заявил, что его сын не отключал сигнализацию в ТЦ в Кемерово

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отец предположительно отключившего сигнализацию в кемеровском торговом центре охранника Игорь Антюшин заявил, что систему оповещения выключили еще за неделю до трагедии, и сделал это не его сын.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светалана Петренко сообщала о задержании в ходе расследования пожара в кемеровском ТЦ пяти подозреваемых, в том числе сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" отключил систему оповещения.

"Сын жаловался, что сигнализация всё время срабатывала ложно. Он об этом доложил начальству, и в итоге её кто-то отключил. Это произошло ещё 18 марта. При этом сам сын отключить её не мог, поскольку даже не знал, как это делается", — сказал Антюшин в интервью телеканалу RT.

Он добавил, что когда начался пожар, его сын находился на рабочем месте перед мониторами компьютеров.

"Говорил, только увидел на экране, что повалил дым, побежал на четвёртый этаж. Добежал или нет, не знаю. Помимо него в смене было ещё двое сотрудников ЧОПа. Для такой огромной площади это ничтожно мало. Они ничего и не смогли бы сделать", — сказал отец охранника.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).