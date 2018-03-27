Житель ЛНР нашел на улице полкилограмма тротила и боеприпасы

ЛУГАНСК, 27 мар — РИА Новости. Житель города Брянка самопровозглашенной Луганской народной республики нашел на улице полкилограмма тротила и боеприпасы, сообщили РИА Новости в Центре взаимодействия с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.
В начале марта в ЛНР стартовал месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов. "За сутки гражданами сдано свыше 800 единиц оружия и боеприпасов", — отметили в МВД.
В МВД ЛНР сообщили, что согласно законодательству республики, добровольная сдача гражданами оружия и боеприпасов, которые незаконно у них находятся, освобождает от ответственности за их хранение. В противном случае нарушителям грозит наказание до четырех лет лишения свободы.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.