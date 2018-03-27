Госдеп не получал формального ответа на высылку российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Никакого формального ответа на высылку дипломатов РФ в госдепартамент США от российских властей пока не поступало, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Как вы знаете, российский посол РФ в США (Анатолий Антонов) был в госдепартаменте в понедельник. Мы информировали их по всем правилам по этому решению… Мы не слышали ничего формального от них (в ответ на это решение)", — сказала она, отвечая на вопрос, была ли какая-то реакция России на высылку дипломатов.

Науэрт добавила, что не намерена комментировать вопросы по теме, какой будет реакция США на возможный ответ России. "Не хочу комментировать никаких гипотетических ответов", — подчеркнула Науэрт.