СМИ сообщили о госпитализации Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал во вторник вечером в больницу с высокой температурой и кашлем, сообщила РИА Новости представитель главы правительства.
"У него высокая температура и кашль. Его личный врач решил, что ему стоит поехать в больницу и сделать серию проверок", — сказала собеседница агентства.
Местное радио передает, что Нетаньяху проходит обследование в иерусалимской клинике "Хадасса".
Результаты медицинских проверок, которые в силу занимаемой должности регулярно проходит 68-летний Нетаньяху, демонстрируют, что он здоров и находится в хорошей физической форме.
Беспрерывно возглавляя правительство с 2009 года, он не раз попадал в больницу, в том числе для удаления камня из мочевого пузыря, пупочной грыжи, кишечных полипов, а также с воспалением придаточных пазух носа и переломом ноги.