EKRE поддержала право стран ЕC не высылать российских дипломатов

ТАЛЛИН, 27 мар – РИА Новости. Заместитель председателя комиссии парламента Эстонии по делам ЕС и вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон призвал не осуждать те государства Европейского союза, которые не присоединились к массовой акции Запада и его партнеров по высылке российских дипломатов, сообщает Sputnik Эстония.

Как заявил Мадисон, Эстония приняла правильное решение о высылке военного атташе российского посольства в Таллине, но у каждого государства есть суверенное право самостоятельно принимать решения по таким вопросам.

"Некоторые страны-члены ЕС к высылке дипломатов не присоединились. Я думаю, что осуждать их неправильно. У каждого государства все-таки есть свои внешнеполитические интересы", — отметил Мадисон.

Политик убежден, что для окончательных выводов необходимы конкретные факты: "У России были для этого нападения самые большие мотивы и интересы, особенно перед президентскими выборами. Но нельзя ни в чем быть уверенным на 100% до выяснения всех обстоятельств".

К вечеру 26 марта 16 стран-членов Евросоюза из 28 заявили о высылке российских дипломатов. Это Франция, ФРГ, Польша, Чехия, Литва, Италия, Испания, Нидерланды, Дания, Венгрия, Швеция, Финляндия, Латвия, Эстония, Хорватия и Румыния. Число высылаемых работников посольств — от одного до четырех. Ранее 23 российских дипломата покинули Великобританию. Двенадцать стран-членов ЕС воздержались от такого шага, в их числе Австрия, Греция, Словакия, Португалия, Мальта, Ирландия, Болгария и другие.

О высылке российских дипломатов также объявили США, Украина, Канада и Австралия. Общее число объявленных персонами нон грата представителей МИД России превысило 130 человек. Свои действия эти государства объяснили обвинениями в адрес России со стороны Великобритании по "делу Скрипаля".

В российском МИД, в свою очередь, высылку дипломатов считают недружественным и провокационным шагом.

Москва неоднократно называла обвинения в свой адрес бездоказательными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в каждом случае с высылкой дипломатов будет отвечать по принципу взаимности. МИД России уже готовит зеркальный ответ.

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