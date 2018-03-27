Авиационные власти ОАЭ сообщили об опасном инциденте с истребителями Катара

ДУБАЙ, 27 мар — РИА Новости. Управление гражданской авиации ОАЭ обнародовало детали опасного сближения катарских истребителей и зарегистрированного в ОАЭ пассажирского самолета, сообщает издание National.

Накануне управление заявило о том, что истребители Катара в очередной раз приблизились к пассажирскому самолету из ОАЭ, из-за чего пилоту пришлось изменить курс.

Управление уточнило, что истребители приблизились к самолету на 214 метров, создав риск для пассажиров. В связи с этим самолету пришлось подняться с высоты 9,8 километра до 10,7 километра.

"Это создает риск для передвижения международной гражданской авиации",- сказал представитель управления Исмаил аль-Белуши.

Самолет Airbus 320 осуществлял рейс в Европу. Инцидент, по данным эмиратской стороны, произошел в понедельник в 33 километрах от побережья Катара и длился не более трех минут.

Кроме того, по утверждению управления, также в понедельник катарское воздушное судно приблизилось к зарегистрированному в ОАЭ вертолёту. По словам аль-Белуши, детали инцидента будут позже представлены властями Бахрейна.