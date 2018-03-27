Число сотрудников постпредства России при НАТО составит 20 человек

БРЮССЕЛЬ, 27 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник объявил, что Североатлантический альянс принял решение сократить с 30 до 20 человек число сотрудников постпредства России при НАТО в качестве меры реагирования в связи с инцидентом в Солсбери.

"Совет НАТО сокращает максимальное число сотрудников постпредства России при НАТО на 10 человек в соответствии с моим решением. Это приведет к тому, что численность сотрудников составит 20 человек", — заявил Столтенберг.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Суммарно покинуть страну пребывания придется 151 дипработнику.

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.