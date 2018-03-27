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"Жить мирно с русскими": кто в Евросоюзе против высылки дипломатов

17:4027.03.2018
(обновлено: 17:43 27.03.2018)
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© REUTERS / Peter NichollsПолицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочьПолицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь
© REUTERS / Peter Nicholls

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Игорь Гашков, Филипп Прокудин. Далеко не все государства Европейского союза приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с обвинениями Москвы в причастности к отравлению в Солсбери. Шесть стран взяли время на размышления и четыре объявили о своем несогласии с позицией Великобритании и США. Отсутствие у Лондона доказательств сыграло с ЕС дурную шутку: вместо фактора консолидации "дело Скрипаля" превратилось в яблоко раздора.

Наиболее определенно против нового витка конфронтации выступили в Болгарии, Австрии, Словении и на Кипре. Руководители этих стран сочли улики, предоставленные  Лондоном, недостаточными. Колеблются в Словакии, Греции, Португалии, Бельгии, Люксембурге и на Мальте. Ранее там одобряли антироссийские санкции — исходя из военно-политической солидарности с Вашингтоном. Инцидент в Солсбери показал, что у евроатлантической солидарности есть пределы.

"Вы уже обвиняли Саддама Хуссейна — где его химическое оружие?"

Автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Вон с пляжа": россияне и украинцы схлестнулись за рубежом
"Власти многих стран не удовлетворены доказательной базой обвинений. Они понимают, что  высылка дипломатов — это серьезный шаг, на который обязательно последует ответ. Дипломатическую атаку на Россию инициировала Великобритания, а после Brexit отношение к Лондону в ЕС достаточно сложное. У Британии есть свое лобби — скандинавские страны, постсоветская Прибалтика, Польша. Но, к примеру, Болгария к числу таких пробританских стран уже не относится. В новых геополитических условиях София стремится сохранить нейтралитет. Того же подхода придерживаются и в Австрии, где задумываются о роли моста между Востоком и Западом. При таком взгляде на геополитику нет смысла высылать российских дипломатов", — рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

Неготовность Болгарии, Австрии, Кипра и Словении присоединиться к коллективному давлению на Россию свидетельствует о напряженности, сохраняющейся в западном мире не первое десятилетие. Премьер Болгарии Бойко Борисов напомнил: Лондон и Вашингтон уже однажды вовлекли Европу в конфликт с печальными результатами: войну в Ираке. "Я сказал Терезе Мэй, что Саддам Хуссейн в свое время обвинялся в создании химического оружия. Премьеру Великобритании Тони Блэру позднее пришлось извиняться, но последствия остаются ужасными по сей день", —  отметил Бойков. С его подачи Болгария отвергла главный аргумент Великобритании против России: ссылку на международный авторитет Лондона.

© REUTERS / Kacper PempelАвтомобиль выезжает с территории посольства России в Варшаве. 26 марта 2018
© REUTERS / Kacper Pempel
Автомобиль выезжает с территории посольства России в Варшаве. 26 марта 2018

Похожим образом, хотя и менее резко, объяснили свою точку зрения в Вене. "Сейчас все очень неопределенно, все меняется, эксперты ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия. — Прим. ред.) работают уже 8 дней в Лондоне, и следствие не подтвердило на сто процентов причастность России", — сообщила министр иностранных дел Австрии Карин Кнейсл. В Вене не исключают, что даже если все страны ЕС вышлют российских дипломатов, Австрия не последует их примеру.

Вашингтон разворачивает свои войска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Скрипаль не представлял для России никакой ценности, заявил Песков
На фоне разногласий в Евросоюзе большая часть союзников США решительно присоединилась к новой кампании против России. По числу изгнанных дипломатов лидирует сам Вашингтон. "Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 человек", — проинформировали в Белом доме. Кроме того, власти США намерены закрыть генеральное консульство России в Сиэтле. Это официально объясняется "близостью генконсульства к одной из баз подводных лодок".

Союзники США действуют не столь масштабно. Канада отправит на родину четырех работников российского посольства в Оттаве и генерального консульства в Монреале. Париж объявил персонами нон грата четырех дипломатов, столько же — Варшава. Итальянское внешнеполитическое ведомство уведомило, что "в знак солидарности с Великобританией и в координации с европейскими партнерами и союзниками в НАТО приняло решение о высылке с территории Италии в течение недели двух сотрудников посольства Российской Федерации в Риме". Вильнюс и Прагу покинут по три российских дипломата, Ригу — один дипломат и один работник "Аэрофлота". Эстония высылает военного атташе.

© REUTERS / Chris WattieРоссийское посольство в Оттаве
© REUTERS / Chris Wattie
Российское посольство в Оттаве

Нидерланды, Дания и Испания объявят персонами нон грата по два дипломата. По одному вышлют Швеция, Финляндия, Венгрия, Хорватия и Румыния. Всего из ЕС уедут 33 сотрудника российских диппредставительств.

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок
Посольство РФ призвало Лондон предъявить доказательства по "делу Скрипаля"
Солидарность с Лондоном продемонстрируют также Албания, Македония, Норвегия и Австралия. Не остался в стороне и Киев. Украину покинут 13 дипломатических работников. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя этот шаг, счел уместным упомянуть в связи с "делом Скрипаля" и поставки российского природного газа в Европу.

"Сегодняшнее выражение солидарности должно быть только началом. Необходимы дальнейшие жесткие и всесторонние действия. Россия понимает только язык силы. Российский газ оказывает "нервнопаралитический" эффект в целом на Европу. Европа и Украина должны избавиться от зависимости от российского газа", — написал он в своем микроблоге Twitter. 

"Если бы кто-то хотел России причинить неприятности, то список бы ограничился странами Балтии, США и Польши. Все остальные в ЕС продемонстрировали, что делают это из-под палки, что солидарность носит формальный характер. А некоторые вообще это проигнорировали. Совершенно четко заявила свою позицию Австрия. Молодой австрийский канцлер использует сложившуюся ситуацию для увеличения политического веса своей страны как посредника между Россией и Европой. Франции и Германии ухудшение отношений с Москвой не нужно, но чтобы оставаться лидерами Европейского союза, им приходится твердо поддерживать большинство ЕС, не вызывая сомнений у таких небольших стран, как прибалтийские, что Париж и Берлин всегда будут на их стороне. В целом, все в ЕС пошли на это без особой охоты. Что касается Польши — это оголтелая русофобия, если собака бросается на вас с лаем, не нужно ее поведение анализировать, это просто агрессивная собака", — отметил  директор Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

© REUTERS / Tatyana MakeyevaБританские дипломаты покидают посольство Великобритании в Москве. 23 марта 2018
© REUTERS / Tatyana Makeyeva
Британские дипломаты покидают посольство Великобритании в Москве. 23 марта 2018

Сходного мнения придерживается генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Некоторые страны ограничились символическими действиями. Другие выслали непропорционально много дипломатов. Например, США. Санкции переносятся на новый уровень — с личностного на национальный. Мне кажется, что ответ оказался дозированным, а его дозированность связана не со сложностью европейско-британских отношений, а с недостаточностью доказательной базы, предъявленной правительством Великобритании", — считает Кортунов.

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