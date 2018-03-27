Жители Латвии второй день несут цветы и свечи к посольству России

РИГА, 27 мар — РИА Новости. Жители Латвии второй день несут к зданию посольства РФ в Риге цветы, свечи и мягкие игрушки в память о жертвах пожара в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.

Поток людей во вторник не прекращается, многие приходят с детьми, зажигают свечи.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).