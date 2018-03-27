СМИ сообщили об обысках в зданиях Минобороны, Генштаба и МВД Чехии

ПРАГА, 27 мар – РИА Новости. Военная полиция и Национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП) под наблюдением Генпрокуратуры во вторник проводят обыски в зданиях минобороны, генштаба и МВД Чехии, а также в жилых помещениях их отдельных сотрудников с целью проверки документации о контрактах на закупку компьютерных программ, сообщил портал еженедельника Euro со ссылкой на представителей этих ведомств.

"Проводятся обыски в жилых помещениях и осмотры иных зданий и участков, принадлежащих минобороны, генштабу и президиуму полиции Чехии в связи с проверкой отдельных открытых заказов", — приводит издание слова представителя НУБОП Милоша Катика.

"Действия полиции могу подтвердить, но более конкретную информацию сообщить не могу", — заявила, в свою очередь, представитель МВД Алжбета Цимова.

Проведение обысков в зданиях минобороны подтвердил его представитель Йиржи Цалетка. "Право информировать (об обысках) взял на себя надзирающий прокурор", — добавила глава военного ведомства Карла Шлехтова.

По данным портала Euro, до предъявления обвинений конкретным лицам дело пока не дошло.