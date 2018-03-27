НАТО во вторник объявит меры реагирования в связи с инцидентом в Солсбери

БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтерберг объявит во вторник о мерах реагирования в связи с инцидентом в британском Солсбери, сообщила во вторник пресс-служба альянса.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Генеральный секретарь НАТО Столтенберг проведет пресс-конференцию сегодня о дальнейших решениях после использования нервно-паралитического вещества в Солсбери", — говорится в кратком сообщении пресс-службы организации.

Ранее страны ЕС рекомендовали Еврокомиссии доложить о работе по укреплению химической и биологической безопасности в ЕС, развитию сотрудничества с НАТО и усилению противодействия гибридным угрозам, говорилось в заключении по итогам саммита ЕС.

Глава Евросовета Дональд Туск в понедельник заявил, что 14 стран Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.