МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) Гудрун Мослер-Тёрнстрём (Gudrun Mosler-Törnström) заявила, что организация может сократить количество миссий по наблюдению за региональными выборами из-за финансового кризиса.
"Бюджет для работы конгресса был утвержден в декабре 2017 года и сегодня он сокращен примерно на 10% в его оперативной части и в части окладов секретариата, заморожено несколько постов", — сказала она, открывая заседание конгресса в Страсбурге.
"Именно поэтому мы предпринимаем еще более жесткие профилактические меры, включая, сокращение длительности нашей сессии, отмены некоторых ее частей в рамках конференции и сокращение масштабов ее мониторинга, а также сокращение числа миссий по наблюдению за выборами", — добавила она.
По ее словам, "если придется сделать еще более глубокие сокращения, как уже сегодня нам говорят, нам придется пойти на меры, которые окажут более болезненное воздействие на работу (конгресса)".
Первоочередные направления деятельности КМРВСЕ – мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах СЕ на предмет соблюдения Европейской хартии местного самоуправления от 1985 года, включая соблюдение прав человека на местном уровне, а также наблюдения за муниципальными и региональными выборами.
Совет Европы из-за решения Турции не быть больше главным плательщиком в бюджет и решения России приостановить выплату части взноса находится в финансовом кризисе.
Традиционно РФ очень активно сотрудничает с этим органом СЕ.
В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.