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СЕ может сократить число миссий по наблюдению за местными выборами

14:0427.03.2018
(обновлено: 14:07 27.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фотоПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) Гудрун Мослер-Тёрнстрём (Gudrun Mosler-Törnström) заявила, что организация может сократить количество миссий по наблюдению за региональными выборами из-за финансового кризиса.

Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Слуцкий: СЕ придется сократить важные программы из-за неуплаты взноса РФ

"Бюджет для работы конгресса был утвержден в декабре 2017 года и сегодня он сокращен примерно на 10% в его оперативной части и в части окладов секретариата, заморожено несколько постов", — сказала она, открывая заседание конгресса в Страсбурге.

"Именно поэтому мы предпринимаем еще более жесткие профилактические меры, включая, сокращение длительности нашей сессии, отмены некоторых ее частей в рамках конференции и сокращение масштабов ее мониторинга, а также сокращение числа миссий по наблюдению за выборами", — добавила она.

По ее словам, "если придется сделать еще более глубокие сокращения, как уже сегодня нам говорят, нам придется пойти на меры, которые окажут более болезненное воздействие на работу (конгресса)".

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В утвержденном Советом Госдумы плане нет взносов в бюджет ПАСЕ за 2018 год
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы является одним из трех основных подразделений Совета Европы (СЕ). По своему статусу КМРВСЕ является консультативным органом Совета, состоящим из представителей местных и региональных органов власти государств-членов Совета Европы. Комитет Министров (КМСЕ) и Парламентская Ассамблея (ПАСЕ) консультируются с КМРВСЕ по вопросам, которые могут затрагивать компетенцию и основные интересы местных и региональных органов власти европейских стран.

Первоочередные направления деятельности КМРВСЕ – мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах СЕ на предмет соблюдения Европейской хартии местного самоуправления от 1985 года, включая соблюдение прав человека на местном уровне, а также наблюдения за муниципальными и региональными выборами.

Совет Европы из-за решения Турции не быть больше главным плательщиком в бюджет и решения России приостановить выплату части взноса находится в финансовом кризисе.

Традиционно РФ очень активно сотрудничает с этим органом СЕ.

Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Эксперт рассказал о последствиях невыплаты взноса в бюджет Совета Европы
Отношения России и Совета Европы уже несколько лет переживают непростой период. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

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