Глава МИД Афганистана предложил принять стратегию по борьбе с терроризмом

ТАШКЕНТ, 27 мар – РИА Новости. Страны Центральной Азии должны принять региональную стратегию по борьбе с терроризмом, заявил во вторник министр иностранных дел Афганистана Салахиддин Раббани.

В Ташкенте во вторник проходит международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"Мы предлагаем принять региональную программу по борьбе с терроризмом. По нашему мнению, это является важным условием достижения мира в Афганистане", — сказал Раббани, выступая на конференции.

Он отметил, что подобная программа также позволит консолидировать усилия стран Центральной Азии и мирового сообщества в поисках новых методов борьбы с террористическими группировками.

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции участвуют спецпредставители по Афганистану и Пакистану Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.