Могерини оценила предложение, сделанное талибам* главой Афганистана

ТАШКЕНТ, 27 мар – РИА Новости. Перспективы участия движения "Талибан"* в мирном процессе в Афганистане могут стать беспрецедентной возможностью для улучшения ситуации в стране, заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В Ташкенте во вторник открылась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"В прошлом месяце президент Афганистана сделал смелое и конкретное предложение "Талибан"* начать участие в мирном процессе в Афганистане. Это беспрецедентная возможность для мира", — сказала Могерини на открытии конференции.

Могерини отметила, что ЕС и международное сообщество должны поддерживать власти Афганистана в налаживании мирного процесса в стране.

* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.